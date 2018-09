Augsburg (AFP) Wegen eines Sexualdelikts an einer 15-Jährigen ermittelt die bayerische Polizei in zwei Flüchtlingsunterkünften. Am Mittwoch habe es DNA-Reihenuntersuchung in einem Heim in Augsburg und einem weiteren in Friedberg gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Augsburg mit. Es seien "DNA-Proben bei etlichen, aber nicht allen Bewohnern beider Unterkünfte vorgenommen" worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.