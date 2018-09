Straßburg (AFP) Die EU-Kommission will gegen mögliche Manipulationen des Wahlkampfes zur Europa-Wahl im Mai 2019 vorgehen. "In unserer Online-Welt" würden neue Regeln benötigt, "um unsere demokratischen Prozesse gegen Manipulation durch Drittstaaten oder auch (...) private Interessen abzusichern", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union in Straßburg. So soll es in Zukunft möglich sein, Parteien bei Verstößen mit Sanktionen zu belegen.

