Kassel (AFP) Eine nach einer Kakerlakenplage geschlossene Grundschule im Landkreis Kassel ist am Mittwoch wieder für den Schulbetrieb geöffnet worden. "In einem Haus in der Nachbarschaft ist ein Schädlingsbefall festgestellt worden", sagte ein Sprecher des Landkreises. Dieser sei höchstwahrscheinlich die Ursache gewesen.

