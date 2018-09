Berlin (AFP) Im August sind in Deutschland 15.122 Asylanträge gestellt worden. 13.141 davon waren Erstanträge, 1981 Folgeanträge, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Insgesamt waren dies 0,5 Prozent weniger Anträge als im Juli und 18,9 Prozent weniger als im August 2017. Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge waren demnach Syrien, Irak und die Türkei, gefolgt von Iran und Afghanistan.

