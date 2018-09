Kassel (AFP) Rund eine Million Hartz-IV-Empfänger mit ausländischem Pass müssen die Kosten für ein neues Dokument aus ihren Regelleistungen bezahlen. Das gilt auch, wenn es deutlich teurer ist als ein deutscher Ausweis, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Es wies damit einen Türken ab, der 217 Euro für seinen neuen Pass bezahlt hatte. (Az: B 4 AS 33/17 R)

