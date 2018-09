Straßburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Europa aufgefordert, international selbstbewusster aufzutreten. "Wir müssen ein großer globaler Akteur werden", sagte Juncker am Mittwoch in seiner jährlichen Rede zur Lage der Union vor dem Europaparlament in Straßburg. Er schlug dabei vor, die internationale Rolle des Euro zu stärken und in der Außen- und Sicherheitspolitik das Prinzip einstimmiger Entscheidungen teilweise aufzuheben.

