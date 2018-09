Wiesbaden (AFP) Weil er trickreich versuchte, die Polizei in Wiesbaden hereinzulegen, hat ein Lastwagenfahrer sein Fahrzeug bei den Beamten zurücklassen müssen. Beim Umladen des überladenen Kleinlasters legte er am Samstag viel schauspielerisches Talent an den Tag, täuschte das Umräumen aber nur vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen wollte sich so die Kosten für eine zweite Fahrt sparen.

