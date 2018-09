Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das Thema "Europa" in den Mittelpunkt seiner Haushaltsrede im Bundestag gestellt. "Europa ist die Voraussetzung für die Lösung unserer Probleme", sagte Maas am Mittwoch in der Debatte. Kein europäisches Land werde in der Lage sein, die großen Herausforderungen der Zeit "noch national zu beantworten".

