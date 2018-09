Bayreuth (AFP) Auf der Autobahn 9 in Bayern ist ein 53-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann versuchte, bei Pegnitz die sechsspurige Straße zu Fuß zu überqueren, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Auf dem rechten Fahrstreifen erfasste ihn gegen 03.45 Uhr ein Wagen. Anschließend überrollten zwei Lastwagen den am Boden liegenden Mann.

