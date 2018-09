Wien (AFP) Die rechtspopulistische Regierungspartei FPÖ in Österreich zeigt wenig Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem US-Ultranationalisten Steve Bannon. Die FPÖ wolle rechte Allianzen in Europa schmieden, aber sicher nicht unter der Anführerschaft eines US-Politikers, sagte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky in einem am Dienstagabend online veröffentlichten Interview des Fernsehsenders ORF.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.