Berlin (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommt am Freitag nach Berlin. Wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin mitteilte, trifft Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) seinen russischen Kollegen zu bilateralen Gesprächen und einem gemeinsamen Abendessen.

