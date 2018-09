Wladiwostok (AFP) Russland hat Sicherheitsgarantien für Nordkorea im Gegenzug für die von Pjöngjang in Aussicht gestellte Denuklearisierung verlangt. Im Gegenzug für die Denuklearisierung seien Nordkorea Sicherheitsgarantien versprochen worden, nun warte das Land "auf ein Signal", sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

