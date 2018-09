Wladiwostok (AFP) Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA eine verfehlte Sanktionspolitik vorgeworfen. "In den meisten Fällen" sei Washington nicht zu fairen Verhandlungen bereit, sagte Lawrow am Mittwoch in einer Rede vor Diplomaten in Wladiwostok: "Zuerst verhängen sie Sanktionen, dann noch mehr Sanktionen, und erst dann eröffnen sie Gespräche."

