Leipzig (AFP) Die Menschen in Sachsen sorgen sich einer Umfrage zufolge am meisten wegen fehlender Kitaplätze. Die Begrenzung der Zuwanderung ist im Freistaat nur das fünftwichtigste Problem, wie die am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Instituts Uniqma für die "Leipziger Volkszeitung" ergab. Befragt wurden im August 703 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte.

