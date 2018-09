Berlin (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält trotz der massiven Kritik an Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen fest. Seehofer sagte nach mehrstündigen Beratungen des Innenausschusses des Bundestages am Mittwochabend in Berlin, er sehe keinen Anlass für "personelle Konsequenzen". Maaßen habe seine Sicht der Dinge sehr differenziert dargelegt.

