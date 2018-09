Berlin (AFP) Das Bundesumweltministerium hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach es schwerwiegende Sicherheitsmängel an deutschen Atomkraftwerken gebe. Die Darstellungen zu Problemen mit dem Brandschutz seien "nicht nachvollziehbar", erklärte das auch für nukleare Sicherheit zuständige Ministerium am Mittwoch in Berlin. Es lägen keine Hinweise auf derartige Mängel vor.

