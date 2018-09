Budapest (AFP) Die ungarische Regierung hat das Votum des Europaparlaments für ein Strafverfahren gegen Ungarn als "kleinlichen" Racheakt bezeicnet. Es handele sich um die "kleinliche Rache" von einwanderungsfreundlich gesinnten Abgeordneten an Ungarn, erklärte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Budapest.

