Dresden (AFP) Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ihr Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier wegen des Verdachts der Beleidigung in einem Tweet über Noah Becker eingestellt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass ein Dresdner Mitarbeiter Maiers die Kurznachricht verfasst und abgesetzt habe, erklärte die Behörde am Mittwoch. Der 24-jährige Mitarbeiter sei für den Twitter-Account verantwortlich gewesen und habe die Tat eingeräumt. Die Ermittlungen gegen ihn dauerten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.