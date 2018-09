Wiesbaden (AFP) Drei Tage nach ihrem Verschwinden sind zwei vermisste Geschwister aus dem hessischen Schlangenbad am Dienstagabend wohlbehalten bei ihrem Vater in Hamburg gefunden worden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Kindesentziehung ermittelt, wie die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Kinder kamen zunächst in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung.

