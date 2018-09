Stuttgart (AFP) Ein zwei Jahre alter Junge ist in Stuttgart in einen See gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch lief das Kleinkind am Vortag in einem unbeobachteten Moment aus der nahen Wohnung in einen Park im Stuttgarter Norden und fiel ins Wasser. In dem See trieb es vermutlich mehrere Minuten leblos, bevor es von Passanten entdeckt und wiederbelebt wurde.

