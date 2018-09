Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) ist für die Verlängerung der auf fünf Jahre befristeten Mietpreisbremse. Sie werde sich dafür einsetzen, dass diese weiterhin gilt, sagte die Ministerin am Donnerstag im Bundestag. "Dafür werden wir kämpfen und streiten." Die Mietpreisbremse war in vielen Städten und Regionen 2015 eingeführt worden - läuft also dort bereits in zwei Jahren aus.

