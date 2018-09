Berlin (AFP) In Essen sind am Donnerstag mehrere tausend Menschen gegen unter dem Motto "Wir sind mehr - Aufstehen gegen rechte Hetze" auf die Straße gegangen. Wie der WDR mit Verweis auf die Organisatoren vom Bündnis "Essen stellt sich quer" berichtete, nahmen mehr als 5000 Menschen an der Demonstration teil. Mit Transparenten wie "Wir sind bunt" oder "Rassismus hat viele Gesichter, aber alle sind hässlich", zogen die Demonstranten demnach vom Hauptbahnhof aus durch die Innenstadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.