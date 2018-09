München (AFP) Die Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge die Behandlung des Themas sexuelle Belästigung in den Schulen. Wie aus dem am Donnerstag in München veröffentlichen Bildungsbarometer des Ifo-Instituts hervorgeht, sehen 45 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer sexuelle Belästigung in Deutschland als ernsthaftes Problem. Jeweils drei Viertel der Befragten sind dafür, dass im Schulunterricht Themen wie Gleichstellung, Gewalt von Männern gegenüber Frauen und sexuelle Belästigung behandelt werden.

