Tryon (dpa) - Vor dem abschließenden Ritt von Isabell Werth liegt das deutsche Dressur-Team bei der WM in den USA auf Gold-Kurs.

Sönke Rothenberger zeigte mit dem Wallach Cosmo in Tryon/North Carolina eine starke Leistung mit nur zwei kleinen Fehlern. Der 23 Jahre alte Student aus Bad Homburg erhielt für seinen Grand Prix 81,444 Prozent, das bis dahin beste Einzelergebnis.

Vor den letzten Paaren jeder Mannschaft liegt das deutsche Quartett vor Großbritannien und dem US-Team. Am Vortag hatten Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Dalera und Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis Jr. den Titelverteidiger in Führung gebracht.

Auch das deutsche Vielseitigkeits-Team hat bei der WM die Führung übernommen. Dank einer überragenden Dressur von Julia Krajewski aus Warendorf mit Chipmunk kletterte der Titelverteidiger vom vierten auf den ersten Platz. Zuvor war Kai Rüder aus Blieschendorf mit Colani Sunrise geritten.

Nach der Hälfte des Starterfeldes liegt Deutschland vor Australien und Frankreich. Am Freitag reiten Andreas Dibowski (Döhle) mit Corrida und Ingrid Klimke (Münster) mit Hale Bob. Zu dem Dreikampf gehören neben der Dressur auch der Geländeritt am Samstag und das Springen am Sonntag.

