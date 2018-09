Berlin (AFP) Bei einem Brand in einem Berliner Hochhaus ist eine Frau ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen seien durch das Feuer im vierten Stock des Gebäudes im Bezirk Neukölln verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch das 62-jährige Todesopfer kam demnach zunächst in eine Klinik und erlag dort ihren Verletzungen.

