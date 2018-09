Potsdam (AFP) In der Innenstadt von Potsdam ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Etwa 3000 Menschen mussten am Donnerstagvormittag in einem Sperrkreis von 800 Metern in der brandenburgischen Landeshauptstadt ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger mit einem Gewicht von 250 Kilogramm war am Montag auf dem Gelände eines ehemaligen Straßenbahndepots entdeckt worden.

