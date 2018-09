Luxemburg (AFP) In die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise darf die EU auch einzelne Firmen einbeziehen. Zulässig solle dies die Kosten der russischen Einmischung erhöhen, wie am Donnerstag das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg betonte. Es wies damit die Klagen mehrerer Banken (Az: T-732/14 und weitere) und Unternehmen ab, darunter der Gaskonzern Gazprom (Az: T-735/14 und weitere).

