Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat Maßnahmen gegen unterschiedliche Qualitätsstandards bei Markenprodukten gefordert, die EU-weit unter dem gleichen Namen vermarktet werden. Tests vor allem in mittel- und osteuropäischen Ländern hätten gezeigt, dass beispielsweise Fischstäbchen, Orangensaft oder auch Kosmetikartikel nicht die gleiche Zusammensetzung haben, wie die unter der gleichen Marke in westlichen EU-Staaten vertriebenen Produkte, stellte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Eine solche "Diskriminierung von Verbrauchern sei nicht akzeptabel".

