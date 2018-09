Berlin (AFP) Die Bundesregierung will in Kürze ein Fachgremium einsetzen, das die Feindschaft gegen Sinti und Roma erforschen soll. "Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einsetzung einer Expertenkommission zum Thema Antiziganismus soll spätestens zum Ende des ersten Quartals 2019 vollzogen sein". heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Dem Gremium stehen demnach für seine Arbeit 550.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.