Baden-Baden (AFP) In der Debatte um die Zukunft von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hält FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle eine Entlassung des Behördenchefs für wenig hilfreich. Es gebe zwar "große Zweifel" an Maaßens Eignung für das Amt, und er hätte "Verständnis" für dessen Entlassung oder Rücktritt, sagte Kuhle am Donnerstagmorgen im SWR. Damit würde aber das eigentliche Problem nicht gelöst - der Konflikt zwischen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

