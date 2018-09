Duisburg (AFP) Ein festgefahrenes Tankschiff hat am Donnerstag auf dem Rhein bei Köln für Beeinträchtigungen in der Schifffahrt gesorgt. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg mitteilte, gelang im zweiten Versuch das Freiziehen des Tankers. An diesem seien offensichtlich keine Beschädigungen entstanden, dennoch solle das Schiff überprüft werden. Zuvor hatte der Kapitän des mit Gas beladenen Schiffs vergeblich versucht, sich zu befreien. Danach scheiterte ein Bergungsversuch durch ein anderes Schiff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.