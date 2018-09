Düsseldorf (AFP) Weil er die Deutsche Bahn um mindestens 43.000 Euro betrogen haben soll, ist ein in Schweden lebender Mann festgenommen worden. Gegen einen weiteren Hauptverdächtigen werde noch ermittelt, teilten die Bundespolizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Den beiden Männern wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.