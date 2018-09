Bremen (AFP) Reichlich Gemüse aus dem Eis: In einer Zwischenbilanz hat sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufrieden mit seinem experimentellen Gewächshaus in der Antarktis gezeigt. "Seit Beginn des Projekts im April konnte das Team rund um den Wissenschaftler Paul Zabel 183 Kilogramm Frischgemüse ernten", sagte Daniel Schubert vom DLR am Donnerstag in Bremen. Ab sofort können Internetnutzer das Pflanzenwachstum im Antarktis-Projekt Eden-ISS nach seinen Angaben zudem auch live beobachten.

