Corsham (dpa) - Eine Gitarre des verstorbenen Ex-Beatles George Harrison hat für umgerechnet etwa 390 000 Euro den Besitzer gewechselt. Das teilte das Auktionshaus Gardiner Houlgate in der südwestenglischen Stadt Corsham mit. Geschätzt worden war das Instrument auf umgerechnet bis zu 448 000 Euro. Harrison spielte die Gitarre auf mehreren Konzerten im Sommer 1963, unter anderem beim letzten Auftritt der Beatles im legendären Cavern Club in Liverpool. Die Gitarre war zuletzt im The Beatles Story Museum in Liverpool ausgestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.