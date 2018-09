Frankfurt/Main (AFP) Die Polizei in Frankfurt am Main ist am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gegen Drogen- und Milieukriminalität vorgegangen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel waren 450 Beamte im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. An dem Einsatz beteiligt waren auch Beamte der Steuerfahndung sowie Lebensmittelkontrolleure.

