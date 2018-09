Soest (AFP) Barfuß und im Schlafanzug ist ein anderthalbjähriger Knirps am Donnerstagmorgen allein im nordrhein-westfälischen Wickede unterwegs gewesen. Passanten lasen den Jungen auf der Straße auf und riefen die Polizei, die den Kleinen zunächst in einem Kindergarten unterbrachte, wie die Beamten in Soest berichteten.

