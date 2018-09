Potsdam (AFP) Nach dem Rücktritt ihrer Parteikollegin Diana Golze im Zuge eines Pharmaskandals soll die Linken-Politikerin Susanna Karawanskij neue Gesundheitsministerin in Brandenburg werden. Die 38-Jährige werde bei einer Sitzung des Parteivorstands, der am Freitagabend über die Personalie entscheidet, die einzige Kandidatin sein, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Parteikreisen in Potsdam. Zuvor hatten die "Märkische Allgemeine" und der Rundfunk Berlin-Brandenburg darüber berichtet.

