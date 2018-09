Berlin (AFP) Der Handelskonzern Metro verkauft die Supermarktkette Real. Der Vorstand der Metro AG habe "beschlossen, einen Veräußerungsprozess für das Einzelhandelsgeschäft Real und die damit zusammenhängenden Geschäftsaktivitäten zu beginnen", erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung für die Kapitalmärkte. Demnach will sich der Konzern künftig vollständig auf den Großhandel fokussieren.

