Stuttgart (AFP) In Freiburg ist ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Der 29-jährige Deutsche kam nach seiner Festnahme am Mittwoch in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilten. Ihm wird zur Last gelegt, sich dem IS und später der islamistischen Gruppierung Dschunud al-Scham angeschlossen zu haben. Die Ermittlungen richten sich noch gegen vier weitere Verdächtige.

