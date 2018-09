Frankfurt/Main (AFP) Das in der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verankerte sogenannte Recht auf Vergessen überwiegt nicht automatisch das öffentliche Informationsinteresse. Ein solches "Regel-Ausnahme-Verhältnis" kenne die DSGVO nicht, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Donnerstag bekanntgegebenen Urteil zugunsten von Google. (Az: 16 U 193/17)

