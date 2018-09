Zwickau (AFP) Nach fünf Jahren hat die Polizei in Sachsen einen mutmaßlichen Serienreifenstecher geschnappt. Der 55-Jährige soll in Lichtenstein im Landkreis Zwickau seit Oktober 2013 insgesamt 273 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen begangen haben, indem er die Reifen zerstach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Dabei sei ein Schaden von rund 33.000 Euro entstanden.

