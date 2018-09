Kerpen (dpa) - Mit einem massiven Polizeiaufgebot haben die Behörden im Braunkohlerevier Hambacher Forst damit begonnen, die Baumhäuser der Umweltaktivisten zu räumen. Für den jahrelangen Protest der Braunkohlegegner ist das eine Zäsur. Denn die in den vergangenen Jahren errichteten Baumhäuser sind längst ein Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden. Aktivisten kündigten als Reaktion "zivilen Ungehorsam" und eine "bundesweite Massenmobilisierung" an. RWE will im Herbst mehr als die Hälfte des verbliebenen Waldstücks roden, um weiter Braunkohle baggern zu können.

