Berlin (AFP) Zwei Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Belgien haben die Landwirtschaftsministerien in den Nachbarländern Deutschland und Frankreich in Alarmbereitschaft versetzt. "Die neue Situation nehme ich sehr ernst", erklärte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), am Donnerstag. Ihr französischer Amtskollege Stéphane Travert forderte einen Aktionsplan für die Grenzregionen zu Belgien.

