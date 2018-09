Gütersloh (AFP) Sieben von acht neu eingestellten Grundschullehrern in Berlin sind einer Studie zufolge Quereinsteiger, haben ihr Fach also nicht auf Lehramt studiert. Die Quereinsteiger würden in der Hauptstadt zudem häufig an Brennpunktschulen eingesetzt, berichtete die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag. Der Anteil von Quereinsteigern in Berlinern Lehrerzimmern stieg demnach in den vergangenen Jahren.

