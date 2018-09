Dortmund (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod einer 35-jährigen Frau in Hamm ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 24-Jährige wurde am Mittwochabend am Bahnhof der nordrhein-westfälischen Stadt vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Dortmund mitteilten. Er sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

