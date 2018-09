Ankara (AFP) Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins um 625 Basispunkte auf 24 Prozent angehoben. Wie die Zentralbank in Ankara am Donnerstag nach ihrer regulären Sitzung mitteilte, hob sie den zentralen Leitzins von 17,75 Prozent auf 24,00 Prozent an. Die türkische Lira gewann daraufhin fünf Prozent an Wert hinzu und wurde um die 6,00 zum Dollar gehandelt.

