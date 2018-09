Beirut (AFP) In der syrischen Rebellenbastion Idlib sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Anfang September mehr als 38.500 Menschen vertrieben worden. Die meisten Flüchtlinge seien nach Norden in Richtung der türkischen Grenze geflohen, erklärte das UN-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) am Donnerstag. Ein Teil der Vertriebenen bleibe aber in ländlichen Gebieten nahe ihren Heimatorten - in der Hoffnung, rasch wieder zurückkehren zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.