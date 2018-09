Cottbus (AFP) Der Waldbrand in der Lieberose Heide nördlich von Cottbus in Brandenburg ist nach Behördenangaben unter Kontrolle. "Die Löscharbeiten können je nach Wetterlage noch Tage dauern", sagte der Waldschutzbeauftragte Brandenburgs, Raimund Engel am Donnerstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.