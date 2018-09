Washington (AFP) Nach einem Rückgang im Jahr 2016 ist die Zahl der ausländischen Besucher in den USA 2017 wieder gestiegen. Fast 77 Millionen Menschen - vor allem Schüler und Studenten, Urlauber und Patienten - reisten im vergangenen Jahr in die Vereinigten Staaten, ein Plus von 0,7 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Sie gaben demnach 251,4 Milliarden Dollar (knapp 217 Milliarden Euro) aus, zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

