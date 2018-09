Washington (AFP) Der Gründer und Chef von Amazon, Jeff Bezos, sieht sein Online-Kaufhaus nicht als Monopolunternehmen. Die Verkäufe über das Internet machten immer noch nur einen Bruchteil aller Verkäufe aus, sagte Bezos am Donnerstag auf einer Konferenz in Washington. "85 Prozent aller Verkäufe finden immer noch in der realen Welt statt. Da stehen wir im Wettbewerb."

